Wasserschaden an Schule in Waldenburg zwingt zur Improvisation: Zur Toilette geht es über den Hof

Die Sanierungsarbeiten dauern bis Frühjahr 2026. Die Baustelle weckt böse Erinnerungen an Wasserschäden im Museum und im Feuerwehrgerätehaus. Wie reagieren Lehrer und Eltern?

Auch bei Mistwetter und Minustemperaturen: Die Mädchen und Jungen aus der Altstädter Grundschule in Waldenburg müssen auf dem Weg zur Toilette vorübergehend über den Schulhof. Sie erreichen die Container, in denen sich die Sanitäranlagen befinden, nach fünf bis zehn Schritten an der frischen Luft. „Wahrscheinlich bis zum Frühjahr...