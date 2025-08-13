Wasserschaden in Meerane zieht Feuerwehreinsatz nach sich

Glauchau
Mit elf Kameraden war die Feuerwehr an der Chemnitzer Straße im Einsatz. Die Alarmierung ist 5.13 Uhr erfolgt. Warum?
Mit einem knapp zweistündigen Einsatz hat der heiße Mittwoch für die Freiwillige Feuerwehr in Meerane begonnen. Die Helfer waren nach einem Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus an der Chemnitzer Straße gefordert.
