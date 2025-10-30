Weberbrunnen-Kreuzung in Meerane: Nach Neugestaltung fehlen nur noch die Bäume

Der Verkehr rollt wieder über die Pendlerstrecke. Ein Parkplatz mit 17 Stellflächen ist fertig. Wann sollen die Baumpflanzungen folgen?

Die in Kürze anstehenden Baumpflanzungen stellen den Schlusspunkt bei der Umgestaltung des Verkehrsprojektes an der Weberbrunnen-Kreuzung in Meerane dar. Die neu gestaltete Fläche, die rund 2800 Quadratmeter einnimmt, soll 24 Großbäume erhalten. Dazu gehören unter anderem Kugelrobinien, Ginkgo und ein Amberbaum, kündigte die Stadtverwaltung...