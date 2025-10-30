Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Weberbrunnen-Kreuzung in Meerane: Nach Neugestaltung fehlen nur noch die Bäume

Die Baumpflanzungen auf der rund 2800 Quadratmeter großen Fläche befinden sich in Vorbereitung.
Die Baumpflanzungen auf der rund 2800 Quadratmeter großen Fläche befinden sich in Vorbereitung. Bild: Andreas Kretschel
Die Baumpflanzungen auf der rund 2800 Quadratmeter großen Fläche befinden sich in Vorbereitung.
Die Baumpflanzungen auf der rund 2800 Quadratmeter großen Fläche befinden sich in Vorbereitung. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Weberbrunnen-Kreuzung in Meerane: Nach Neugestaltung fehlen nur noch die Bäume
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verkehr rollt wieder über die Pendlerstrecke. Ein Parkplatz mit 17 Stellflächen ist fertig. Wann sollen die Baumpflanzungen folgen?

Die in Kürze anstehenden Baumpflanzungen stellen den Schlusspunkt bei der Umgestaltung des Verkehrsprojektes an der Weberbrunnen-Kreuzung in Meerane dar. Die neu gestaltete Fläche, die rund 2800 Quadratmeter einnimmt, soll 24 Großbäume erhalten. Dazu gehören unter anderem Kugelrobinien, Ginkgo und ein Amberbaum, kündigte die Stadtverwaltung...
