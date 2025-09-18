Wegen Problemen mit der Sauberkeit: Meerane wechselt Reinigungsfirma in der Friedrich-Engels-Schule

Mit der Entscheidung wird auf Kritik von Lehrern und Mitarbeitern reagiert. Die Stadt überweist rund 5400 Euro im Monat. Welchem AfD-Vorschlag eine Absage erteilt wurde.

Das Reinigungsunternehmen in der Friedrich-Engels-Schule in Meerane wird ausgetauscht. Damit reagiert die Stadt auf die aus ihrer Sicht nicht zufriedenstellende Reinigung von Klassenzimmern und Sanitärräumen. „Die Reinigung ist nicht so erfolgt, wie wir es uns als Auftraggeber vorgestellt haben“, sagte Bürgermeister Jörg Schmeißer...