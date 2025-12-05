Weihnachtsmarkt am „Roten Stock“ in Remse: Wo der Glühwein noch 3 Euro kostet

Glauchau
Budenzauber am Nikolaustag: Kartoffelprodukte gibt es am Stand der Friweika. Das Gastro-Angebot ist größer als letztes Jahr. Zwei Chöre stimmen musikalisch aufs Fest ein. Was Besucher wissen müssen.
Vereine und Unternehmen gestalten den Weihnachtsmarkt am ehemaligen Kloster „Roter Stock“ in Remse. Zudem stehen die Türen der Kirche offen. Der Budenzauber findet am Samstag und damit am Nikolaustag statt. Was Besucher wissen müssen.
