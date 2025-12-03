Weihnachtsmarkt Glauchau: Warum der Mittelaltermarkt einen neuen Standort hat

Am zweiten Adventswochenende steht Glauchau ganz im Zechen des Weihnachtsmarktes. Was Gäste wissen müssen.

Freitagnachmittag geht es los. Nachdem am ersten Advent um die 300 Besucher beim traditionellen Pyramidenschieben am Glauchauer Nicolaiplatz dabei waren, werden am kommenden Wochenende mehrere Tausend Gäste erwartet. Denn der Glauchauer Weihnachtsmarkt öffnet von Freitag bis Sonntag seine Pforten. Seit Dienstag wird aufgebaut und dafür gesorgt,...