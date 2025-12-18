MENÜ
  • Zwickau
  • Glauchau
  • Weihnachtsmarkt im Grünfelder Park in Waldenburg: Was Besucher beim Mühlenzauber am Samstag und Sonntag erwartet

An der Glänzelmühle findet an zwei Tagen der Mühlenzauber statt.
An der Glänzelmühle findet an zwei Tagen der Mühlenzauber statt. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Glauchau
Weihnachtsmarkt im Grünfelder Park in Waldenburg: Was Besucher beim Mühlenzauber am Samstag und Sonntag erwartet
Von Holger Frenzel
Beleuchtung und Dekoration sollen Lust auf einen Aufstieg zum Mausoleum machen. Glänzelmühlen-Inhaberin Heike Hainich öffnet am Wochenende erstmals auch ihr neues und kleines Arkadencafé.

Seine dritte Auflage erlebt mit dem Mühlenzauber der Weihnachtsmarkt im Grünfelder Park in Waldenburg. Neben dem Areal an der Glänzelmühle, wo sich Gaststätte und Hotel befinden, ist am Samstag und Sonntag erstmals auch das Mausoleum mit einbezogen. Nach dem Abschluss der Restaurierung werden das Mausoleum festlich geschmückt und der Weg...
