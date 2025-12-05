Weihnachtsmarkt in Glauchau: Die schönsten Fotos von der Eröffnung am Freitagabend

Glauchau
Am Freitagnachmittag hat der Weihnachtsmarkt in Glauchau eröffnet. Er bietet am Wochenende Unterhaltung, Flair und kulinarische Köstlichkeiten. Der adventliche Budenzauber war bereits zum Start ein Besuchermagnet.
Schon richtig stimmungsvoll ist in Glauchau am späten Freitagnachmittag der Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Bereits ab 16 Uhr fanden sich die ersten neugierigen Besucher ein. Neu in diesem Jahr ist, dass sich der Mittelaltermarkt nicht mehr im Schlosspark, sondern im Bereich Dr.-Dörffel-Straße/Schlossplatz befindet. Damit wird die Lücke vom...
