  • Weihnachtsmarkt in Glauchau: Wieviele Besucher da waren und wie es um die Sicherheit bestellt war

Der Glauchauer Weihnachtsmarkt war am Wochenende ein Besuchermagnet.
Der Glauchauer Weihnachtsmarkt war am Wochenende ein Besuchermagnet. Bild: Andreas Kretschel
Der Glauchauer Weihnachtsmarkt war am Wochenende ein Besuchermagnet.
Der Glauchauer Weihnachtsmarkt war am Wochenende ein Besuchermagnet. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Weihnachtsmarkt in Glauchau: Wieviele Besucher da waren und wie es um die Sicherheit bestellt war
Von Stefan Stolp
Am Montag wurde eine erste Bilanz des Glauchauer Weihnachtsmarkt gezogen. Vor allem der Mix und die Liebe zum Detail kamen an.

Um die 21.000 Gäste haben am zweiten Adventswochenende den Glauchauer Weihnachtsmarkt besucht. Das hat am Montag die Stadt als Veranstalterin auf Anfrage mitgeteilt. Mit der Resonanz zeigten sich die Organisatoren sehr zufrieden. „Der Mix aus einer eher chilligen Atmosphäre mit Wohlgefühl in den beiden Schlosshöfen Forder- und...
