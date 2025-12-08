Weihnachtsmarkt in Glauchau: Wieviele Besucher da waren und wie es um die Sicherheit bestellt war

Glauchau
Am Montag wurde eine erste Bilanz des Glauchauer Weihnachtsmarkt gezogen. Vor allem der Mix und die Liebe zum Detail kamen an.
Um die 21.000 Gäste haben am zweiten Adventswochenende den Glauchauer Weihnachtsmarkt besucht. Das hat am Montag die Stadt als Veranstalterin auf Anfrage mitgeteilt. Mit der Resonanz zeigten sich die Organisatoren sehr zufrieden. „Der Mix aus einer eher chilligen Atmosphäre mit Wohlgefühl in den beiden Schlosshöfen Forder- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.