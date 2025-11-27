Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Weihnachtsmarkt in Waldenburg mit einigen Neuerungen: Schriftzug leuchtet auf Mauer und „Glänzelmühle“ bereichert Gastronomie-Angebot

Der beleuchtete Waldenburg-Schriftzug ist auf einer Mauer zwischen Mittelstadt und Oberstadt befestigt. Er wird am Samstag und Sonntag mit Einbruch der Dämmerung angeschaltet.
Der beleuchtete Waldenburg-Schriftzug ist auf einer Mauer zwischen Mittelstadt und Oberstadt befestigt. Er wird am Samstag und Sonntag mit Einbruch der Dämmerung angeschaltet. Bild: Andreas Kretschel
Der beleuchtete Waldenburg-Schriftzug ist auf einer Mauer zwischen Mittelstadt und Oberstadt befestigt. Er wird am Samstag und Sonntag mit Einbruch der Dämmerung angeschaltet.
Der beleuchtete Waldenburg-Schriftzug ist auf einer Mauer zwischen Mittelstadt und Oberstadt befestigt. Er wird am Samstag und Sonntag mit Einbruch der Dämmerung angeschaltet. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Weihnachtsmarkt in Waldenburg mit einigen Neuerungen: Schriftzug leuchtet auf Mauer und „Glänzelmühle“ bereichert Gastronomie-Angebot
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Budenzauber findet am Samstag und Sonntag wieder in der Mittelstadt statt. Gewerbestammtisch und Tourismusamt übernehmen die Organisation. Was Besucher wissen müssen - zu Parkplätzen, Programm und tierischen Attraktionen.

Das Mittelstadt-Areal in Waldenburg verwandelt sich zum zweiten Mal zum Weihnachtsmarkt. Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr wird an einigen Stellschrauben gedreht. Was Besucher, die am Samstag und Sonntag in die Töpferstadt kommen, wissen müssen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.11.2025
2 min.
Sparkassen-Kunden sparen beim Besuch im Schloss Waldenburg: Was steckt hinter der neuen Kooperationsvereinbarung?
Sparkassen-Vorstandschef Michael Kreuzkamp (Mitte) mit Bürgermeister Jörg Götze (links) und Schloss-Geschäftsführer Carsten Ehrig.
Die Zusammenarbeit, die am Montag vorgestellt wurde, läuft bis Ende 2026. Zuschüsse gibt es für Vorhaben im Grünfelder Park und Rabatte für Veranstaltungen in der Sachsenlandhalle.
Holger Frenzel
19:05 Uhr
4 min.
Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle - Aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten
Der Zwickauer Stadtrat in der entscheidenden Diskussion. Hinter der Glasscheibe lauschen Nachwuchsspielerinnen, Eltern und Vereinsmitglieder.
Anderthalb Stunden lang werfen Stadträte aller Fraktionen der Zwickauer Stadtverwaltung Verantwortungslosigkeit und Führungsschwäche vor. Der neuen Handballhalle stimmen sie am Ende dann aber doch fast einstimmig zu.
Michael Stellner
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
19:06 Uhr
2 min.
1:0 gegen Österreich: Portugal ist U17-Weltmeister
Packendes U17-WM-Finale: Österreichs Nicolas Jozepovic (l) im Duell mit Portugals Rafael Quintas.
Portugals Fußballer holen sich den U17-WM-Titel durch ein Tor von Anísio Cabral im Finale gegen Österreich. Für die Alpenrepublik endet ein starkes Turnier bitter.
09:10 Uhr
1 min.
Marstall-Umbau in Waldenburg: Sabine Tauscher stellt Pläne am Dienstag im Stadtrat vor
Mit dem Marstall beschäftigt sich der Stadtrat zur Sitzung am Dienstag.
Nach der Bewilligung der Fördermittel folgt ein Dialog mit der Kommunalpolitik. Die öffentliche Sitzung findet am Dienstag im Ratssaal statt.
Holger Frenzel
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
Mehr Artikel