Weihnachtsmarkt in Waldenburg mit einigen Neuerungen: Schriftzug leuchtet auf Mauer und „Glänzelmühle“ bereichert Gastronomie-Angebot

Der Budenzauber findet am Samstag und Sonntag wieder in der Mittelstadt statt. Gewerbestammtisch und Tourismusamt übernehmen die Organisation. Was Besucher wissen müssen - zu Parkplätzen, Programm und tierischen Attraktionen.

Das Mittelstadt-Areal in Waldenburg verwandelt sich zum zweiten Mal zum Weihnachtsmarkt. Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr wird an einigen Stellschrauben gedreht. Was Besucher, die am Samstag und Sonntag in die Töpferstadt kommen, wissen müssen.