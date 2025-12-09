Weiteres Millionenprojekt in Glauchau: Kreisverkehr auf dem Scherbergplatz

Glauchau
In den nächsten Jahren soll die unübersichtliche Kreuzung auf dem Scherbergplatz zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Dabei wird es auch Grün werden.
In Glauchau steht ein weiteres Millionenvorhaben auf dem Plan. Die vor allem für Ortsfremde unübersichtliche Kreuzung auf dem Scherbergplatz soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Die Pläne dafür sind schon etwas älter, wurden aber, weil dem Ausbau der Pestalozzistraße auf dem Stadtring zunächst der Vorrang gegeben wurde, jetzt wieder...
