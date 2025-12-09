Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Glauchauer Scherbergplatz soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden.
Der Glauchauer Scherbergplatz soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Bild: Andreas Kretschel
Der Glauchauer Scherbergplatz soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden.
Der Glauchauer Scherbergplatz soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Weiteres Millionenprojekt in Glauchau: Kreisverkehr auf dem Scherbergplatz
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den nächsten Jahren soll die unübersichtliche Kreuzung auf dem Scherbergplatz zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Dabei wird es auch Grün werden.

In Glauchau steht ein weiteres Millionenvorhaben auf dem Plan. Die vor allem für Ortsfremde unübersichtliche Kreuzung auf dem Scherbergplatz soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Die Pläne dafür sind schon etwas älter, wurden aber, weil dem Ausbau der Pestalozzistraße auf dem Stadtring zunächst der Vorrang gegeben wurde, jetzt wieder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
27.11.2025
3 min.
B 175 in Glauchau: Erstmals Termin für Brückenneubau genannt
Die Flutrinnenbrücke in Glauchau wurde 1928 gebaut.
Die Finanzierung für die Erneuerung der Flutrinnenbrücke in Glauchau steht. Damit kann mit dem Bau begonnen werden.
Stefan Stolp
17:25 Uhr
3 min.
Neuer Kreisverkehr mitten in Plauen ist fertig: Ab wann genau erfolgt die Freigabe?
Mitten auf dem Kreisverkehr: Übergroße Einkaufstüten werben für Plauen als Einkaufsstadt.
Seit Februar war die Kreuzung zwischen Martin-Luther-, Lessing- und Reißiger Straße gesperrt. Sie wurde zum Kreisverkehr umgebaut. Warum schon jetzt absehbar ist, dass es dort nicht ganz rund laufen wird.
Uwe Selbmann
Mehr Artikel