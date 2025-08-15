Wenn die Liebe bleibt und die Gaststätte durchhält: Paar in Meerane feiert eine besondere Silberhochzeit

Besonderer Moment auf dem Gondelteich: Kathleen und Dirk Paul waren das erste Paar, was im Boot in den Ehehafen schipperte. 25 Jahre später folgt die Wiederholung. Was die Geschichte besonders macht.

Zwischen den beiden Fotos liegen mehr als 9000 Tage. Kathleen und Dirk Paul sitzen im schicken Outfit in einem Boot auf dem Gondelteich in Meerane: im August 2000 zur Hochzeit und im August 2025 kurz vor der Silberhochzeit. Gefeiert wird – damals wie heute – im Gasthof am Gondelteich in Meerane. „Das ist längst unser Stammlokal", sagen...