Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Wenn die Liebe bleibt und die Gaststätte durchhält: Paar in Meerane feiert eine besondere Silberhochzeit

Zwischen den Fotos liegen 25 Jahre: Kathleen und Dirk Paul zur Hochzeit (links) und kurz vor der Silberhochzeit (rechts) auf dem Gondelteich in Meerane.
Zwischen den Fotos liegen 25 Jahre: Kathleen und Dirk Paul zur Hochzeit (links) und kurz vor der Silberhochzeit (rechts) auf dem Gondelteich in Meerane. Bild: Repro/Foto: Andreas Kretschel
Zwischen den Fotos liegen 25 Jahre: Kathleen und Dirk Paul zur Hochzeit (links) und kurz vor der Silberhochzeit (rechts) auf dem Gondelteich in Meerane.
Zwischen den Fotos liegen 25 Jahre: Kathleen und Dirk Paul zur Hochzeit (links) und kurz vor der Silberhochzeit (rechts) auf dem Gondelteich in Meerane. Bild: Repro/Foto: Andreas Kretschel
Glauchau
Wenn die Liebe bleibt und die Gaststätte durchhält: Paar in Meerane feiert eine besondere Silberhochzeit
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Besonderer Moment auf dem Gondelteich: Kathleen und Dirk Paul waren das erste Paar, was im Boot in den Ehehafen schipperte. 25 Jahre später folgt die Wiederholung. Was die Geschichte besonders macht.

Zwischen den beiden Fotos liegen mehr als 9000 Tage. Kathleen und Dirk Paul sitzen im schicken Outfit in einem Boot auf dem Gondelteich in Meerane: im August 2000 zur Hochzeit und im August 2025 kurz vor der Silberhochzeit. Gefeiert wird – damals wie heute – im Gasthof am Gondelteich in Meerane. „Das ist längst unser Stammlokal“, sagen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
3 min.
Im Gymnasium in Meerane reicht Platz nicht aus: Privatschule nutzt künftig auch das BSZ
Am BSZ läuft die Entrümpelung. Im Hintergrund ist das Pestalozzigymnasium zu sehen.
Kurz vor dem Beginn des neuen Schuljahres gibt es Klarheit zur Aufteilung der Räume. Die Neunt- bis Zwölftklässler nutzen den BSZ-Komplex. Welches Thema noch Sorgen bereitet.
Holger Frenzel
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
16:51 Uhr
2 min.
Yussuf Poulsen neuer HSV-Kapitän
Neuer HSV-Kapitän: Yussuf Poulsen
Mehrere Jahre war Sebastian Schonlau unumstrittener Kapitän des Hamburger SV. Weil der Verteidiger keine Rolle mehr in den Bundesliga-Plänen des HSV spielt, gibt es einen neuen Anführer.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
11.08.2025
2 min.
Polizei kontrolliert vor Oberschule in Meerane: Wenn das neue Schuljahr mit einem „Knöllchen“ beginnt
Kontrolle auf der Chemnitzer Straße in Meerane: Die Polizeibeamten Olaf van Acken (links) und Christopher Heinz strafen einen Falschparker ab.
Die Aktion der Polizei trägt den Titel „Achtung – Die Schule hat begonnen.“ Am Montag gab es eine Kontrolle an der Chemnitzer Straße. Welche Probleme es mit „Eltern-Taxis“ gibt.
Holger Frenzel
Mehr Artikel