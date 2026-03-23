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Für die Lyrikerin Marion Schwarz ist jetzt der Frühling wichtig.
Für die Lyrikerin Marion Schwarz ist jetzt der Frühling wichtig. Foto: Andreas Kretschel
2024 und dieses Jahr erschienen die beiden Gedichtbände von Marion Schwarz aus Remse.
2024 und dieses Jahr erschienen die beiden Gedichtbände von Marion Schwarz aus Remse. Foto: Andreas Kretschel
Möglich, dass Marion Schwarz doch wieder zum Stift greift und zu schreiben beginnt.
Möglich, dass Marion Schwarz doch wieder zum Stift greift und zu schreiben beginnt. Foto: Andreas Kretschel
Für die Lyrikerin Marion Schwarz ist jetzt der Frühling wichtig.
Für die Lyrikerin Marion Schwarz ist jetzt der Frühling wichtig. Foto: Andreas Kretschel
2024 und dieses Jahr erschienen die beiden Gedichtbände von Marion Schwarz aus Remse.
2024 und dieses Jahr erschienen die beiden Gedichtbände von Marion Schwarz aus Remse. Foto: Andreas Kretschel
Möglich, dass Marion Schwarz doch wieder zum Stift greift und zu schreiben beginnt.
Möglich, dass Marion Schwarz doch wieder zum Stift greift und zu schreiben beginnt. Foto: Andreas Kretschel
Glauchau
Wie das Schicksal so spielt: Autorin aus Westsachsen freut sich über Schreibblockade
Redakteur
Von Stefan Stolp
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Nachdem die Lyrikerin Marion Schwarz schon zwei Bände veröffentlicht hat, fehlt ihr nun der Grund zum Schreiben. Aber darüber sie ist nicht traurig, denn in ihrem Leben gab es eine neue Wendung.

Jahrelang hat sie geschrieben, über ihre Trauer, ihre Wut, die Natur und die Liebe, die so verletzlich ist und dennoch unendlich sein kann. Einige ihrer Gedichte und lyrischen Texte sind sogar beim Karin-Fischer-Verlag in Buchform erschienen. Zwei Bände gibt es davon. Einer kam im Jahr 2024 heraus, der andere jetzt, zwei Jahre später. Marion...
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