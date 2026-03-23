Wie das Schicksal so spielt: Autorin aus Westsachsen freut sich über Schreibblockade

Glauchau
Nachdem die Lyrikerin Marion Schwarz schon zwei Bände veröffentlicht hat, fehlt ihr nun der Grund zum Schreiben. Aber darüber sie ist nicht traurig, denn in ihrem Leben gab es eine neue Wendung.
Jahrelang hat sie geschrieben, über ihre Trauer, ihre Wut, die Natur und die Liebe, die so verletzlich ist und dennoch unendlich sein kann. Einige ihrer Gedichte und lyrischen Texte sind sogar beim Karin-Fischer-Verlag in Buchform erschienen. Zwei Bände gibt es davon. Einer kam im Jahr 2024 heraus, der andere jetzt, zwei Jahre später. Marion...
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