Wie es mit der Glauchauer Bahnhofshalle weitergeht

Die Sanierungsarbeiten an der Empfangshalle des Glauchauer Bahnhofs stehen kurz vor dem Abschluss. Die ersten Mieter sind wieder an ihrem angestammten Platz. Doch einiges steht noch leer.

Katrin Otto ist sich noch nicht ganz sicher, ob es für sie nun besser wird. Die Inhaberin der Glauchauer Bahnhofsbuchhandlung ist an ihren alten Platz in der sanierten Bahnhofshalle zurückgekehrt. Während der Bauarbeiten musste sie mit ihrem Geschäft in das Ausweichquartier wechseln, die ehemaligen Mitropa-Räume. „Dort“, so sagt sie,...