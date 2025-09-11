Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • XXL-Solarpark in Oberwiera: Wer Applaus bekommt und wer einen Kabarett-Vergleich zieht

Rund 100 Einwohner haben die Sitzung des Gemeinderates in Oberwiera am Mittwochabend verfolgt.
Rund 100 Einwohner haben die Sitzung des Gemeinderates in Oberwiera am Mittwochabend verfolgt. Bild: Andreas Kretschel
Rund 100 Einwohner haben die Sitzung des Gemeinderates in Oberwiera am Mittwochabend verfolgt.
Rund 100 Einwohner haben die Sitzung des Gemeinderates in Oberwiera am Mittwochabend verfolgt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
XXL-Solarpark in Oberwiera: Wer Applaus bekommt und wer einen Kabarett-Vergleich zieht
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gemeinderat zeigt Investor die rote Karte. Er darf auf einer Fläche von mehr als 60 Fußballfeldern keinen Solarpark bauen. Rund 100 Einwohner verfolgten die Sitzung. Welche Argumente zu hören waren.

Oberwiera bekommt keinen XXL-Solarpark: Der Gemeinderat hat dem Aufstellungsbeschluss mit dem Titel „Solarpark Oberwiera“ seine Zustimmung verweigert. Die Entscheidung ist am Mittwochabend klar ausgefallen. Drei Kommunalpolitiker – dazu gehörte auch Bürgermeister Holger Quellmalz (CDU) - stimmten für die Auslegung. Neun Gemeinderäte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:32 Uhr
4 min.
So groß wie rund 60 Fußballfelder: Neuer Anlauf für riesigen Solarpark in Oberwiera
Der Gemeinderat beschäftigt sich am Mittwoch wieder mit den Plänen für einen 44-Hektar-Solarpark in Oberwiera.
Seit mehr als vier Jahren erregen die Solarpark-Pläne die Gemüter. Obwohl der Gemeinderat das Vorhaben schon einmal abgelehnt hat, nimmt der Investor am Mittwoch einen neuen Anlauf. „Freie Presse“ beantwortet alle wichtigen Fragen.
Holger Frenzel
15:00 Uhr
2 min.
Schwarz-Oranger Rauch und Fan-Gesänge: Vogtland Rebels füllen die Treuener Luft mit Leidenschaft
Die Rebels klatschen hier nach dem Spielende mit ihren Fans ab. Tim Peterfi (links) führt die Gruppe an.
Die Vogtland Rebels feierten am Sonntag einen emotionalen Saisonabschluss mit Platz 2 in der Verbandsliga Mitteldeutschland. Wieso die Partie gegen die Erzgebirge Miners nur noch als Freundschaftsspiel ausgetragen wurde.
Laura-Louis Freimann
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
17.07.2025
2 min.
XXL-Solarpark in Oberwiera: Neue Entscheidung verschoben
Die Pläne für den Solarpark sind in Oberwiera umstritten.
Eigentlich sollte der Gemeinderat von Oberwiera den Aufstellungsbeschluss für den Solarpark erneut fassen. Doch dann nahm der Bürgermeister die Sache von der Tagesordnung.
Stefan Stolp
15:00 Uhr
2 min.
Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300
Bahnradsportler und Weltmeister Joachim Eilers gibt am Sonnabend in Eibenstock beim 30. Drei-Talsperren-Marathon den Startschuss.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.
Anna Neef
Mehr Artikel