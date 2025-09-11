XXL-Solarpark in Oberwiera: Wer Applaus bekommt und wer einen Kabarett-Vergleich zieht

Gemeinderat zeigt Investor die rote Karte. Er darf auf einer Fläche von mehr als 60 Fußballfeldern keinen Solarpark bauen. Rund 100 Einwohner verfolgten die Sitzung. Welche Argumente zu hören waren.

Oberwiera bekommt keinen XXL-Solarpark: Der Gemeinderat hat dem Aufstellungsbeschluss mit dem Titel „Solarpark Oberwiera" seine Zustimmung verweigert. Die Entscheidung ist am Mittwochabend klar ausgefallen. Drei Kommunalpolitiker – dazu gehörte auch Bürgermeister Holger Quellmalz (CDU) - stimmten für die Auslegung. Neun Gemeinderäte...