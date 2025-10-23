Zirkus gastiert auf der Glauchauer Hammerwiese

Glauchau
Der „Circus Maximus“ hat seine Manege in Glauchau aufgestellt und bietet für Besucher allerlei Extras.
Von Freitag bis zum 2. November kann man auf der Hammerwiese in Glauchau Zirkusluft schnuppern. Der „Circus Maximus“ gastiert in der Stadt „mit einem internationalen Spitzenprogramm in modernem Licht- und Tondesign und zeitgemäßen Tierdressuren“, wie der Zirkus mitteilt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.