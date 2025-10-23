Zirkus gastiert auf der Glauchauer Hammerwiese

Der „Circus Maximus“ hat seine Manege in Glauchau aufgestellt und bietet für Besucher allerlei Extras.

Von Freitag bis zum 2. November kann man auf der Hammerwiese in Glauchau Zirkusluft schnuppern. Der „Circus Maximus“ gastiert in der Stadt „mit einem internationalen Spitzenprogramm in modernem Licht- und Tondesign und zeitgemäßen Tierdressuren“, wie der Zirkus mitteilt.