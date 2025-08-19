Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwangspause für Rettungshubschrauber „Christoph 46“ in Remse: Sicherheitsdienst übernimmt Bewachung

Der Rettungshubschrauber „Christoph 46“ stand in Remse.
Der Rettungshubschrauber „Christoph 46“ stand in Remse. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Zwangspause für Rettungshubschrauber „Christoph 46“ in Remse: Sicherheitsdienst übernimmt Bewachung
Von Holger Frenzel
Der Helikopter stand von Freitagabend bis Samstagmittag auf der Muldenwiese. Grund war ein „vermeintlich defektes Bauteil.“

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes haben in den Nachtstunden die Bewachung des Rettungshubschraubers „Christoph 46“ auf der Muldewiese in Remse übernommen. Dort stand der Helikopter von Freitagabend bis Samstagmittag. In solchen Fällen fordert die Besatzung eine Sicherheitsfirma an, so ein ADAC-Sprecher.
