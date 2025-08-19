Zwangspause für Rettungshubschrauber „Christoph 46“ in Remse: Sicherheitsdienst übernimmt Bewachung

Glauchau
Der Helikopter stand von Freitagabend bis Samstagmittag auf der Muldenwiese. Grund war ein „vermeintlich defektes Bauteil.“
Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes haben in den Nachtstunden die Bewachung des Rettungshubschraubers „Christoph 46“ auf der Muldewiese in Remse übernommen. Dort stand der Helikopter von Freitagabend bis Samstagmittag. In solchen Fällen fordert die Besatzung eine Sicherheitsfirma an, so ein ADAC-Sprecher.
