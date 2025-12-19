MENÜ
  • Zwickau
  • Glauchau
  • Zwei Häuser verschwinden aus Glauchaus Fußgängerzone: Gelbe Schilder verkünden Abriss-Beginn

Die beiden maroden Häuser an der Leipziger Straße 80/81 sollen abgerissen werden.
Die beiden maroden Häuser an der Leipziger Straße 80/81 sollen abgerissen werden. Bild: Markus Pfeifer
Glauchau
Zwei Häuser verschwinden aus Glauchaus Fußgängerzone: Gelbe Schilder verkünden Abriss-Beginn
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Arbeiten an der Leipziger Straße 80/81 haben bereits begonnen. Warum Kunden davon im Weihnachtsgeschäft nichts merken und wie der Zeitplan aussieht.

Die Arbeiten für den Abriss der maroden Häuser an der Leipziger Straße 80/81 in Glauchau haben begonnen. An den Absperrzäunen, die sich vor den Gebäuden in der Fußgängerzone befinden, steht auf Hinweisschildern: „Ich werde abgerissen. Baubeginn: 15.12.2025.“
