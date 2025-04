100 Jahre alte Jehmlich-Orgel erklingt in Hohenstein-Ernstthal

Absolventen der Hochschule für Kirchenmusik Dresden sind am Sonntag in der Kirche St. Christophori zu erleben.

Drei Absolventen der Hochschule für Kirchenmusik Dresden sind am Sonntag beim ersten Orgelkonzert dieses Jahres in der Kirche St. Christophori in Hohenstein-Ernstthal zu Gast. Die Organisten Johannes Matern, Joseph Klötzer und Manuel Rotter sind an der 1925 gebauten Jehmlich-Orgel der Kirche zu erleben. Es erklingen Auszüge aus Orgelsinfonien...