1995 am Stausee Oberwald: 20 Skins prügeln jungen Vater zu Tode

Dem Lichtensteiner wurde vielleicht seine Zivilcourage zum Verhängnis, vielleicht war er auch nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Das Verbrechen war fast in Vergessenheit geraten, jetzt soll daran erinnert werden.

Es geschah am helllichten Tag: Der 25. Mai 1995, der Himmelfahrtstag, war sonnig und warm. Viele nutzten die Chance für einen Ausflug an den Stausee Oberwald. Doch am späten Nachmittag kam es dort nach Zeugenaussagen zu einer Gewaltorgie: Rund 20 Nazi-Skins, viele mit Baseballschlägern bewaffnet, liefen an den Strand, wo zahlreiche Badegäste...