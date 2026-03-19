Camping für die Kinderarche: Stausee Oberwald hilft bei der Erfüllung eines Traums

Mit einer originellen Sammelstation für Pfandbecher wurden in der vergangenen Badesaison 713 Euro Spendengelder eingenommen. Übergeben wurde aber ein 2000-Euro-Scheck. Wie geht das?

Das Bistro am Stausee Oberwald hat am Mittwoch gemeinsam mit der Tourismus und Sport GmbH eine 2000-Euro-Spende an die Wohngruppen der Lichtensteiner „Kinderarche“ übergeben. Wofür das Geld ausgegeben wird, steht schon fest, wie Erzieher Willy Preiß sagt: „Wir wollen ein großes Aufenthaltszelt kaufen, in dem wir auch kochen können.“... Das Bistro am Stausee Oberwald hat am Mittwoch gemeinsam mit der Tourismus und Sport GmbH eine 2000-Euro-Spende an die Wohngruppen der Lichtensteiner „Kinderarche“ übergeben. Wofür das Geld ausgegeben wird, steht schon fest, wie Erzieher Willy Preiß sagt: „Wir wollen ein großes Aufenthaltszelt kaufen, in dem wir auch kochen können.“...