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Erzieher Willy Preiß freut sich ebenso wie die elfjährige Lusi auf Campingausflüge.
Erzieher Willy Preiß freut sich ebenso wie die elfjährige Lusi auf Campingausflüge. Foto: Andreas Kretschel
Erzieher Willy Preiß freut sich ebenso wie die elfjährige Lusi auf Campingausflüge.
Erzieher Willy Preiß freut sich ebenso wie die elfjährige Lusi auf Campingausflüge. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Camping für die Kinderarche: Stausee Oberwald hilft bei der Erfüllung eines Traums
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
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Mit einer originellen Sammelstation für Pfandbecher wurden in der vergangenen Badesaison 713 Euro Spendengelder eingenommen. Übergeben wurde aber ein 2000-Euro-Scheck. Wie geht das?

Das Bistro am Stausee Oberwald hat am Mittwoch gemeinsam mit der Tourismus und Sport GmbH eine 2000-Euro-Spende an die Wohngruppen der Lichtensteiner „Kinderarche“ übergeben. Wofür das Geld ausgegeben wird, steht schon fest, wie Erzieher Willy Preiß sagt: „Wir wollen ein großes Aufenthaltszelt kaufen, in dem wir auch kochen können.“...
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