30.000 Euro für Heizung der Grundschule Bernsdorf

Obwohl nur ein Angebot für die Instandsetzung der Heizung vorlag, gab es Diskussionen. Warum?

Die marode Heizung der Grundschule in Bernsdorf soll in den Sommerferien instandgesetzt werden. Der Gemeinderat hat dafür in seiner letzten Sitzung das Okay gegeben. Ganz ohne Diskussion wurde die erste Vorlage in der Amtszeit der neuen Bürgermeisterin Elisabeth Rips-Plath allerdings nicht befürwortet, obwohl nur ein einziges Angebot vorlag....