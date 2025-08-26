30 Jahre VSZ am Sachsenring: „Erwähnen Sie bitte den Motorsport nicht“

Die DTM hat am Wochenende 51.000 Besucher an den Sachsenring gelockt. Parallel ist ein Jubiläum gefeiert worden: Vor 30 Jahren wurde das Verkehrssicherheitszentrum eingeweiht. Ein Rückblick.

Wenn es um die Anfänge des Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenrings (VSZ) geht, könnte man sich gut an den bekannten Ausspruch von Walter Ulbricht am 15. Juni 1961 erinnert fühlen. Damals sagte der Staatsratsvorsitzende der DDR bei einer Pressekonferenz: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ Zwei Monate später wurde der...