Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Łukasz Grajewski, Franz Wurz und Ruben Zeltner (von links) haben bei einer Jubiläumsveranstaltung an die Anfänge des VSZ am Sachsenring erinnert.
Łukasz Grajewski, Franz Wurz und Ruben Zeltner (von links) haben bei einer Jubiläumsveranstaltung an die Anfänge des VSZ am Sachsenring erinnert. Bild: Andreas Kretschel
Łukasz Grajewski, Franz Wurz und Ruben Zeltner (von links) haben bei einer Jubiläumsveranstaltung an die Anfänge des VSZ am Sachsenring erinnert.
Łukasz Grajewski, Franz Wurz und Ruben Zeltner (von links) haben bei einer Jubiläumsveranstaltung an die Anfänge des VSZ am Sachsenring erinnert. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
30 Jahre VSZ am Sachsenring: „Erwähnen Sie bitte den Motorsport nicht“
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die DTM hat am Wochenende 51.000 Besucher an den Sachsenring gelockt. Parallel ist ein Jubiläum gefeiert worden: Vor 30 Jahren wurde das Verkehrssicherheitszentrum eingeweiht. Ein Rückblick.

Wenn es um die Anfänge des Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenrings (VSZ) geht, könnte man sich gut an den bekannten Ausspruch von Walter Ulbricht am 15. Juni 1961 erinnert fühlen. Damals sagte der Staatsratsvorsitzende der DDR bei einer Pressekonferenz: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ Zwei Monate später wurde der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.07.2025
4 min.
Moto-GP bleibt bis 2031 am Sachsenring: So reagiert die Region auf die gute Nachricht
Gute Nachricht für die Fans: Der Moto-GP Deutschland bleibt dem Sachsenring bis 2031 erhalten.
Der Sachsenring bleibt bis 2031 der Schauplatz des Moto-GP. Der Image-Gewinn durch die Mega-Veranstaltung ist für viele unbezahlbar.
Cristina Zehrfeld
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
15.08.2025
1 min.
Warum wird es schon am Sonntag vor der DTM laut auf dem Sachsenring?
Der Sonntag vorm Sachsenring-Rennwochenende wird als offizieller DTM-Testtag genutzt.
Abseits der Rennwochenenden soll vom Sachsenring eigentlich kein Lärm ausgehen. Am Sonntag wird es dennoch laut. Ist das rechtens?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel