41 Wildunfälle in drei Jahren: Spezielle Warnschilder für B 173 bei Lichtenstein

41 Wildunfälle in drei Jahren – diese Zahl steht jetzt schwarz auf weiß an der B 173. Besonders gestaltete Warnschilder sollen für defensives Fahren sorgen. Doch wo dürfen solche Schilder stehen?

