51-Jährige fährt in Lichtenstein im Kreisverkehr rückwärts und kracht gegen anderes Auto

Es waren Opiate im Spiel, berichtet die Polizei. Die Autofahrerin musste ins Krankenhaus.

Eine 51-jährige Opel-Fahrerin hat am Montag, 1. Dezember, gegen 10.10 Uhr im Kreisverkehr der Inneren Zwickauer Straße in Lichtenstein plötzlich gestoppt und ist rückwärts gefahren. Dabei stieß sie mit dem Mercedes eines 38-Jährigen zusammen. Die Polizei berichtet von einem Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Laut Mitteilung von der Polizei...