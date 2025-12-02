Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei einem Unfall in Lichtenstein waren Opiate im Spiel, so die Polizei.
Bei einem Unfall in Lichtenstein waren Opiate im Spiel, so die Polizei. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Bei einem Unfall in Lichtenstein waren Opiate im Spiel, so die Polizei.
Bei einem Unfall in Lichtenstein waren Opiate im Spiel, so die Polizei. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Hohenstein-Ernstthal
51-Jährige fährt in Lichtenstein im Kreisverkehr rückwärts und kracht gegen anderes Auto
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es waren Opiate im Spiel, berichtet die Polizei. Die Autofahrerin musste ins Krankenhaus.

Eine 51-jährige Opel-Fahrerin hat am Montag, 1. Dezember, gegen 10.10 Uhr im Kreisverkehr der Inneren Zwickauer Straße in Lichtenstein plötzlich gestoppt und ist rückwärts gefahren. Dabei stieß sie mit dem Mercedes eines 38-Jährigen zusammen. Die Polizei berichtet von einem Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Laut Mitteilung von der Polizei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
25.11.2025
1 min.
E-Scooter-Fahrer rollt in Zwickau in Schlangenlinie
Die Polizei ertappte einen Scooter-Fahrer, der unter Drogen unterwegs war.
Ein Test der Polizei deutet auf die Wirkung von Cannabinoiden bei dem Scooter-Fahrer hin. Was die Polizei noch entdeckte.
Lutz Kirchner
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
27.11.2025
1 min.
Couragierter Vogtländer stoppt Alkoholfahrt: Frau mit 2,44 Promille gestellt
Mit 2,44 Promille wurde in Oelsnitz eine Frau aus dem Verkehr gezogen.
In Oelsnitz stoppte ein Zeuge eine stark alkoholisierte Autofahrerin.
Tino Beyer
Mehr Artikel