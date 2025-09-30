69 Kilo Holzkunst: Danny Reinhold präsentiert seine Geisha beim Holzkunstmarkt Lichtenstein

Hohenstein-Ernstthal
Am Freitag findet der 18. Holzkunstmarkt in Lichtenstein statt. Zu den Ausstellern gehört traditionell auch Danny Reinhold. Was macht seine Arbeiten so einzigartig?
Beim neuesten Clou des Holzkünstlers Danny Reinhold aus Lichtenstein spricht schon allein die Statistik Bände: Das Kunstwerk wiegt 69 Kilogramm und wurde aus 6600 Teilen gefertigt. Danny Reinhold hat für die Plastik 24 Holzarten, zwei Perlmuttarten und Rinderknochen verwendet. Rund 2000 Arbeitsstunden hat er in das Werk investiert. Entstanden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.