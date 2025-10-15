Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Momentan wächst eine Wiese an der Stelle, wo sich jahrzehntelang Lichtensteins wichtigster Veranstaltungsort befand.
Momentan wächst eine Wiese an der Stelle, wo sich jahrzehntelang Lichtensteins wichtigster Veranstaltungsort befand. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Abgebrannte Lichtensteiner Disco „Uni“: Schutt ist weg, Streit geht weiter
Redakteur
Von Bernd Appel
Der legendäre Tanzschuppen war zwar ordnungsgemäß versichert, doch nach wie vor verweigert die Versicherung die Zahlung. Das angekündigte Urteil verzögert sich.

Es geht um viel Geld: Rund 430.000 Euro hat die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) Lichtenstein in den vergangenen beiden Jahren aufgebracht, um die Ruine der ehemaligen Disco „Uni“ an der Glauchauer Straße abzubrechen und den Schutt zu entsorgen. Auf den Kosten ist das Unternehmen bis heute sitzen geblieben – dabei war der...
