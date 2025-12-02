Abgeschnittene Anlieger: Lichtenstein will Brücken-Notstand beheben

Nachdem die alte Polsterbrücke kollabiert ist, können weder Heizöl noch Flüssiggas ans andere Ufer geliefert werden. Nun soll es Abhilfe geben.

Ob sie mit ihrem derzeitigen Flüssiggas-Bestand über diesen Winter kommt, weiß Martina Trautmann nicht: „Hängt davon ab, wie kalt es wird. Es wird auf jeden Fall knapp“, sagt die Lichtensteinerin. Das ist bisher ein echtes Problem, weil sie und ihre Nachbarn aktuell nicht mit Flüssiggas beziehungsweise Heizöl beliefert werden können:...