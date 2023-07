Abi mit 1,0: Vier Gymnasiasten aus Hohenstein und Lichtenstein haben das geschafft

Marvin Kümmel (vorn), Anna Lena Kunz und Tom Eisenreich haben am Lessing-Gymnasium in Hohenstein-Ernstthal das Abitur mit 1,0 gemacht. In der Sachsenlandhalle Glauchau nahmen sie ihr Zeugnis am vergangenen Freitag in Empfang. Foto: Markus Pfeifer