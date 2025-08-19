Acht bis zehn Tonnen pro Hektar erwartet: Aronia-Ernte in Langenchursdorf

Am Dienstag hat die Aronia-Ernte in Langenchursdorf begonnen. Bis zum Donnerstag sollen die 1,8 Hektar abgeerntet sein.

Der Boom um die Aronia-Beere ist vorbei. Doch die Beere wächst noch immer in der Region. Der Lebenshof Waldenburg bewirtschaftet eine knapp zwei Hektar große Aronia-Plantage im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf. In 48 Reihen wachsen dort 10.000 Aronia-Sträucher. Am Dienstag hat die Ernte begonnen. Daniel Pistorius vom Lebenshof rechnet mit...