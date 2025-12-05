Adventskonzert in der Marienkirche

Hohenstein-Ernstthal
Am Sonntag musiziert der Musikverein Neuwürschnitz.
Zum Konzert wird am 2. Advent um 15 Uhr in die Marienkirche Gersdorf eingeladen. Zu Gast ist der Musikverein Neuwürschnitz. Angekündigt wird ein stimmungsvolles und abwechslungsreiches Programm mit klassischer Weihnachtsmusik wie dem „Weißen Winterwald“, aber auch festlichen Märschen, darunter der „Schneeschuhfahrermarsch“. Ergänzt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.