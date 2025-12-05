Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Konzert in der Marienkirche beginnt am Sonntag, 15 Uhr.
Das Konzert in der Marienkirche beginnt am Sonntag, 15 Uhr. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Adventskonzert in der Marienkirche
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag musiziert der Musikverein Neuwürschnitz.

Zum Konzert wird am 2. Advent um 15 Uhr in die Marienkirche Gersdorf eingeladen. Zu Gast ist der Musikverein Neuwürschnitz. Angekündigt wird ein stimmungsvolles und abwechslungsreiches Programm mit klassischer Weihnachtsmusik wie dem „Weißen Winterwald“, aber auch festlichen Märschen, darunter der „Schneeschuhfahrermarsch“. Ergänzt...
