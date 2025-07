Alkoholisierter Autofahrer verletzt 84-jährigen Rollerfahrer und Kind bei Unfall in Lichtenstein

Ein abgebrochenes Überholmanöver eines wohl alkoholisierten Autofahrers kostete einen Mann und einen Jungen die Gesundheit.

Lichtenstein.

Wohl unter Alkoholeinfluss hat ein Mann am Mittwochnachmittag einen Unfall verursacht, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Laut Polizei fuhr ein 56-Jähriger mit seinem VW-Transporter auf der Dresdner Straße in Lichtenstein stadtauswärts. Kurz vor der Kreuzung zur Burgstraße/Funkenburg setzte er zum Überholen eines Honda-Motorrollers an, scherte aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs wieder ein. Dabei erfasste er den Roller, dessen 84-jähriger Fahrer und der 9-jährige Sozius stürzten. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der Verursacher flüchtete und kam erst 20 Minuten später zum Unfallort zurück. Ein Atemalkoholtest beim 56-Jährigen ergab einen Wert von über 2,5 Promille, sodass eine doppelte Blutentnahme folgte. (kru)