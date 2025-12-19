Am 4. Advent wieder Schlosskonzert in Lichtenstein

Seit der Coronazeit hat sich der Auftritt zu einer Tradition entwickelt. Die Musik ist in der gesamten Innenstadt zu hören.

Auch an diesem 4. Advent soll das Lichtensteiner Schloss in farbigem Licht erstrahlen, und auch in diesem Jahr wird das Bläserquintett des Musikvereins vor dem Gebäude weihnachtliche Weisen erklingen lassen, die dank Lautsprechern in der gesamten Innenstadt zu hören sein sollen. Los geht es am Sonntag um 15 Uhr, die beliebte Veranstaltung endet...