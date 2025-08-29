Am 6. September: Sternfahrt in die Kulturhauptstadt

Auch aus Lichtenstein und Hohenstein-Ernstthal werden an diesem Tag Radfahrer Richtung Chemnitz unterwegs sein.

Vom Kunstwerk an der Lichtensteiner Esda zum „Nischel“ in Chemnitz: Am Samstag, 6. September, werden sich auch zahlreiche Radler aus der Region auf den Weg in die Kulturhauptstadt machen. Am Karl-Marx-Monument soll es dann ein großes Treffen mit den Fahrradfahrern geben, die aus anderen Richtungen an der Sternfahrt teilnehmen. Organisiert...