Unfall auf der Glauchauer Straße in St. Egidien. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.
Unfall auf der Glauchauer Straße in St. Egidien. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Am ersten Tag nach den Sommerferien: Unfall vor der Schule sorgt für Stau in St. Egidien
Von Holger Frenzel
Beim Zusammenstoß zwischen Auto und Moped am Montagmorgen erlitt eine 16-Jährige schwere Verletzungen. Die Feuerwehr war im Einsatz, ein Bus stand im Stau. Was bisher bekannt ist.

Auf der Glauchauer Straße in St. Egidien hat sich Montagfrüh ein Unfall ereignet – unmittelbar im Bereich der Zufahrt zur Grundschule. Die Polizei informiert, dass es kurz nach 7 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Moped gekommen ist.
