Regionale Nachrichten und News
Auch diesmal gibt es zahlreiche Attraktionen, wie hier beim Kinder- und Jugendtag 2020.
Auch diesmal gibt es zahlreiche Attraktionen, wie hier beim Kinder- und Jugendtag 2020. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Am Samstag: Lichtenstein lädt zum Kinder- und Jugendtag
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz der aktuellen Baustelle soll das Fest wie gewohnt stattfinden, teilt die Stadt mit. Es gibt zahlreiche Angebote für alle, die sich bewegen und Spaß haben wollen.

Am Samstag, 20. September, lädt die Stadt Lichtenstein gemeinsam mit zahlreichen Partnern und Vereinen zum 22. Kinder- und Jugendtag ein. Von 14 bis 19 Uhr verwandeln sich das Sportzentrum und der angrenzende Gymnasiumspark in eine bunte Erlebniswelt voller Spiel, Bewegung, Kreativität und Begegnung. Der Aktionstag findet im Rahmen des...
