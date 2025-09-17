Am Samstag: Lichtenstein lädt zum Kinder- und Jugendtag

Trotz der aktuellen Baustelle soll das Fest wie gewohnt stattfinden, teilt die Stadt mit. Es gibt zahlreiche Angebote für alle, die sich bewegen und Spaß haben wollen.

Am Samstag, 20. September, lädt die Stadt Lichtenstein gemeinsam mit zahlreichen Partnern und Vereinen zum 22. Kinder- und Jugendtag ein. Von 14 bis 19 Uhr verwandeln sich das Sportzentrum und der angrenzende Gymnasiumspark in eine bunte Erlebniswelt voller Spiel, Bewegung, Kreativität und Begegnung. Der Aktionstag findet im Rahmen des...