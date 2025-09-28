Andreas-Gabalier-Double und der Bürgermeister auf der Bühne: So lief das „Croctoberfest“ in Oberlungwitz

Hohenstein-Ernstthal
Auch eine Band aus Österreich, die anderswo nicht auftritt, brachte die Stimmung zum Kochen. Wie viele Helfer sind nötig, um die Veranstaltung zu stemmen?
Am Samstag gegen Mitternacht waren in Oberlungwitz alle begeistert. Kurz vor Ende des „Croctoberfestes“ war die Stimmung bei den etwa 1200 Besuchern mehr als ausgelassen, und die Macher von den „Ridin’ Crocs“ konnten mehr als zufrieden sein. Denn wieder einmal hatten die Hobbyveranstalter, die allesamt in anderen Berufen tätig sind,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.