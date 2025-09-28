Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Als Überraschungsgast beim "Croctoberfest" betrat ein Double von Andreas Gabalier die Bühne und ließ es im Riesenzelt richtig krachen.
Als Überraschungsgast beim "Croctoberfest" betrat ein Double von Andreas Gabalier die Bühne und ließ es im Riesenzelt richtig krachen.
Hohenstein-Ernstthal
Andreas-Gabalier-Double und der Bürgermeister auf der Bühne: So lief das „Croctoberfest“ in Oberlungwitz
Von Markus Pfeifer
Auch eine Band aus Österreich, die anderswo nicht auftritt, brachte die Stimmung zum Kochen. Wie viele Helfer sind nötig, um die Veranstaltung zu stemmen?

Am Samstag gegen Mitternacht waren in Oberlungwitz alle begeistert. Kurz vor Ende des „Croctoberfestes“ war die Stimmung bei den etwa 1200 Besuchern mehr als ausgelassen, und die Macher von den „Ridin’ Crocs“ konnten mehr als zufrieden sein. Denn wieder einmal hatten die Hobbyveranstalter, die allesamt in anderen Berufen tätig sind,...
