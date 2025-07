Arbeiten bei 61 Grad Celsius überm Asphalt: Heißer Job am Sachsenring

Beim Erneuern der Fahrbahnmarkierung müssen die Ehrenamtlichen schnell sein: Bei Rekord-Temperaturen trocknet ihnen sonst die Farbe im Pinsel ein.

Wenn der Moto-GP am Sachsenring vom 11. bis 13. Juli in alle Welt übertragen wird, können nicht nur die Rennfahrer sehen, wo genau der Asphalt der Rennstrecke in den Kurven endet. Auch an den Fernsehgeräten ist erkennbar, wenn Fahrer wie Jorge Martín oder Marc Márquez die ganze Fahrbahnbreite nutzen, um die Ideallinie für die schnellsten...