Auch ohne Daetz-Centrum: Lichtensteiner Kulturpalais verbraucht massenhaft Strom

Hohenstein-Ernstthal
Eigentlich ging es ums Thema Photovoltaik, dabei wurde im Stadtrat jedoch auch über Zahlen gesprochen, die das Rathaus unter Verschluss halten wollte.
Auf welchen kommunalen Dachflächen lohnt sich Photovoltaik? Dazu hat die Lichtensteiner Stadtverwaltung auf Antrag der SPD-Fraktion eine umfassende Untersuchung durchgeführt. Einen Großteil der Ergebnisse wollte das Rathaus „aufgrund des enthaltenen objektbezogenen Datenmaterials“ nur den Stadträten, nicht aber der Öffentlichkeit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.