Auf Kreuzung in Oberlungwitz kollidiert: Beide Fahrer wollen Grün gesehen haben

Ein 72-jähriger Skoda-Fahrer und ein 27-jähriger VW-Fahrer fuhren gleichzeitig auf eine Kreuzung in Oberlungwitz. Wer hat den Fehler gemacht?

Zwei Autos sind am Sonntag, 15. Februar, gegen 13.50 Uhr in Oberlungwitz an der Kreuzung Hofer Straße/Stollberger Straße zusammengestoßen, so die Polizei. Ein 72-jähriger Mann im Skoda war aus Richtung Wüstenbrand unterwegs. Ein 27-jähriger VW-Fahrer bog zu dieser Zeit von der Stollberger Straße ab. Im Kreuzungsbereich stießen beide Autos...