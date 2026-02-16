MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ermittelt zu einem Unfall in Oberlungwitz.
Die Polizei ermittelt zu einem Unfall in Oberlungwitz. Bild: Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei ermittelt zu einem Unfall in Oberlungwitz.
Die Polizei ermittelt zu einem Unfall in Oberlungwitz. Bild: Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Hohenstein-Ernstthal
Auf Kreuzung in Oberlungwitz kollidiert: Beide Fahrer wollen Grün gesehen haben
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 72-jähriger Skoda-Fahrer und ein 27-jähriger VW-Fahrer fuhren gleichzeitig auf eine Kreuzung in Oberlungwitz. Wer hat den Fehler gemacht?

Zwei Autos sind am Sonntag, 15. Februar, gegen 13.50 Uhr in Oberlungwitz an der Kreuzung Hofer Straße/Stollberger Straße zusammengestoßen, so die Polizei. Ein 72-jähriger Mann im Skoda war aus Richtung Wüstenbrand unterwegs. Ein 27-jähriger VW-Fahrer bog zu dieser Zeit von der Stollberger Straße ab. Im Kreuzungsbereich stießen beide Autos...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
30.01.2026
1 min.
Kollision in Mülsen: Wer missachtete die Vorfahrt?
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Mülsen.
Ein Unfall in Mülsen-Thurm führte zu leichten Verletzungen bei einem 51-Jährigen. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Was dazu führte.
Lutz Kirchner
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
08.02.2026
2 min.
Oberlungwitzer kritisiert offenbar wenig aussagekräftige Tempokontrollen des Landratsamtes
Jens Kretschmar an seinem Grundstück an der Limbacher Straße in Oberlungwitz.
An der Limbacher Straße in Oberlungwitz ärgern sich Anwohner über Raser. Laut einer Kontrolle des Landratsamtes gibt es die kaum. Messungen der Stadtverwaltung zeichnen ein anderes Bild.
Markus Pfeifer
22:13 Uhr
4 min.
Vier Hundertstel: Laura Nolte verliert Gold im Monobob noch
Laura Nolte freute sich zunächst über Olympia-Silber.
Lange darf Laura Nolte von ihrem zweiten Olympiasieg träumen. Doch am Ende fehlt eine Winzigkeit zu Gold im Monobob.
Frank Kastner und Robert Semmler, dpa
22:10 Uhr
2 min.
Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn
Verdi-Mitglieder gehen auf die Straße. (Archivbild)
Die Gewerkschaft Verdi will in Tarifverhandlungen bei der Autobahngesellschaft des Bundes den Druck erhöhen. Die Folgen dürften viele Autofahrer zu spüren bekommen.
Mehr Artikel