Auffahrunfall in Lichtenstein: Warum qualmt es aus der Motorhaube?

Ein Pkw-Brand wurde bei einem Unfall in Lichtenstein vermutet. Doch woher kam der Rauch wirklich?

Ein Auffahrunfall hat sich am Freitag auf der Lößnitzer Straße in Lichtenstein ereignet. Gegen 14.15 Uhr war ein Pkw an der Fußgängerampel zur Einfahrt ins Parkhaus auf ein anderes Auto aufgefahren. Im Einsatz waren die Polizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst. Zunächst gingen sie davon aus, dass eines der Autos Feuer gefangen hat. Die...