Auffahrunfall in Wüstenbrand - 82-Jähriger lehnt ärztliche Behandlung ab

Der Opelfahrer hatte nach dem Unfall gesundheitliche Probleme, wollte aber nach Hause.

Ein 82-jähriger Mann fuhr Montagvormittag mit seinem Opel die Limbacher Straße aus Fahrtrichtung Grüna kommend in Richtung Limbach-Oberfrohna. In Wüstenbrand kam ihm und anderen Verkehrsteilnehmern ein Rettungswagen entgegen. Deshalb musste ein 69-jähriger Nissan-Fahrer, der vor dem Opel unterwegs war, verkehrsbedingt halten. Das bemerkte der...