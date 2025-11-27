Aus für Lichterfahrt: Darum wurde die Weihnachtsfahrt in Callenberg abgeblasen

Eigentlich sollte am ersten Advent ein Korso mit etwa 100 Mopeds, Motorrädern, Quads, Autos und Traktoren durch Callenberg rollen. Doch vier Tage vorm Termin kam jetzt die Absage. Warum?

Die für den ersten Advent geplante Weihnachtsfahrt in Callenberg wird ersatzlos gestrichen. Diese Meldung wird seit Mittwoch eifrig in den sozialen Medien geteilt und diskutiert. Dabei hätte die Fahrt ein kleines Jubiläum werden sollen. Im Corona-Winter 2021 war die Fahrt von Peter Lucht, Spitzname „Budda", ins Leben gerufen worden. Im...