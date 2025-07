Auto überschlägt sich in Grumbach – Fahrer begeht Fahrerflucht

Am Montagmorgen kam es im Callenberger Ortsteil Grumbach zu einem Unfall.

In Grumbach hat sich am Montagmorgen ein Auto überschlagen. Der Fahrer habe danach Fahrerflucht begangen, teilte die Polizei mit. Der Mann war mit seinem Wagen am frühen Montagmorgen auf der Lobsdorfer Straße in Richtung Lobsdorf unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam. Sein Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach im...