Autofahrer fährt gegen parkenden Lastwagen: Zwei Leichtverletzte in Callenberg

Wegen gesundheitlicher Probleme kam ein 80-Jähriger am Dienstagvormittag von der Fahrbahn ab. Seine Beifahrerin wurde ebenfalls verletzt.

Callenberg.

Bei einem Unfall im Callenberg Ortsteil Falken sind am Dienstagvormittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau Karolin Hemp mitteilte, fuhr ein 80-Jähriger gegen 10 Uhr mit seinem Ford auf der Limbacher Straße in Fahrtrichtung Callenberg. Kurz vor dem Ortsteingang kam er aufgrund eines gesundheitlichen Problems nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort abgestellten Mercedes-Lastwagen. Er selbst und seine 77-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurden von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde von den eingesetzten Beamten auf rund 18.000 Euro beziffert. (kru)