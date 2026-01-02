Autozulieferer in Oberlungwitz insolvent: 95 Arbeitsplätze in Gefahr

Das Insolvenzverfahren für die traditionsreiche SMK Sächsische Metall- und Kunststoffveredlung soll am 1. Februar eröffnet werden. Die Produktion läuft jedoch erst einmal weiter, und der Insolvenzverwalter äußert sich vorsichtig optimistisch.

Die Krise der Automobilindustrie schwelt weiter und hat nun auch ein Oberlungwitzer Unternehmen getroffen: Für die SMK Plastic Manufacturing GmbH mit Sitz an der Hofer Straße soll voraussichtlich am 1. Februar das Insolvenzverfahren eröffnet werden. Darüber informiert eine Agentur im Auftrag des zuständigen Insolvenzverwalters. Das... Die Krise der Automobilindustrie schwelt weiter und hat nun auch ein Oberlungwitzer Unternehmen getroffen: Für die SMK Plastic Manufacturing GmbH mit Sitz an der Hofer Straße soll voraussichtlich am 1. Februar das Insolvenzverfahren eröffnet werden. Darüber informiert eine Agentur im Auftrag des zuständigen Insolvenzverwalters. Das...