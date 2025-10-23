B 173 bei Lichtenstein: Vollsperrung wird verlängert

Eigentlich sollte die Vollsperrung ab Freitag enden. Wegen einer unerfreulichen Entdeckung dauert sie nun deutlich länger.

Autofahrer müssen weiter Umwege in Kauf nehmen: Die Vollsperrung der B 173 nördlich Lichtenstein wird bis Mitte Dezember verlängert. Eigentlich sollte der Verkehr ab Freitag, 24. Oktober, wieder rollen. Daraus wird nichts. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) am Donnerstagnachmittag mitteilte, dauert die Vollsperrung länger...