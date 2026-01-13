MENÜ
Danny und Toni Leuschner spielen am Sonntag in Lichtenstein.
Danny und Toni Leuschner spielen am Sonntag in Lichtenstein. Bild: Danny Leuschner
Hohenstein-Ernstthal
Bach, Tango und erzgebirgische Volksmusik: Ungewöhnliches Konzert im Lichtensteiner Kulturpalais
Von Bernd Appel
„Mal feurig, mal zart“ soll die Musik sein, die das Leuschner-Duo am Sonntag zur Finissage der Weihnachtsausstellung bietet.

Im Foyer des Lichtensteiner Kulturpalais ist am Sonntag, 18. Januar, zum Abschluss der Weihnachtsausstellung ein Konzert der besonderen Art zu erleben: Das Duo Leuschner verbindet Bach, Tango und erzgebirgische Folklore. Toni (33) und Danny (39) Leuschner spielen Akkordeon, Bandoneon und Blasharmonika, dazu gibt es Anekdoten. Die gebürtigen...
