Bach, Tango und erzgebirgische Volksmusik: Ungewöhnliches Konzert im Lichtensteiner Kulturpalais

„Mal feurig, mal zart“ soll die Musik sein, die das Leuschner-Duo am Sonntag zur Finissage der Weihnachtsausstellung bietet.

Im Foyer des Lichtensteiner Kulturpalais ist am Sonntag, 18. Januar, zum Abschluss der Weihnachtsausstellung ein Konzert der besonderen Art zu erleben: Das Duo Leuschner verbindet Bach, Tango und erzgebirgische Folklore. Toni (33) und Danny (39) Leuschner spielen Akkordeon, Bandoneon und Blasharmonika, dazu gibt es Anekdoten. Die gebürtigen... Im Foyer des Lichtensteiner Kulturpalais ist am Sonntag, 18. Januar, zum Abschluss der Weihnachtsausstellung ein Konzert der besonderen Art zu erleben: Das Duo Leuschner verbindet Bach, Tango und erzgebirgische Folklore. Toni (33) und Danny (39) Leuschner spielen Akkordeon, Bandoneon und Blasharmonika, dazu gibt es Anekdoten. Die gebürtigen...