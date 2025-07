Bachelorarbeit zum Oberlungwitzer Rogo-Tauscher-Areal wird vorgestellt

Auf dem Rogo-Tauscher-Areal in Oberlungwitz, wo einst 2000 Menschen arbeiteten, tut sich etwas. Nun wird eine wissenschaftliche Arbeit vorgestellt.

Die Oberlungwitzer Geschichtsgruppe trifft sich am Montag und kann diesmal einen Gast begrüßen, der ein interessantes Thema mitbringt. Werner Thäsler wird seine Bachelorarbeit vorstellen, die im Rahmen seines Bachelor-Studiums an der Bauhaus-Universität in Weimer entstand. Thema ist die Revitalisierung des Rogo-Tauscher-Areals an der Hofer...