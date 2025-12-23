MENÜ
Hohenstein-Ernstthal
Bachkantate erklingt in der Christophorikirche Hohenstein-Ernstthal
Von Cristina Zehrfeld
Unter Leitung von Willy Wagner wird „Süßer Trost, mein Jesus kömmt“ aufgeführt.

Die Kirchenkantate „Süßer Trost, mein Jesus kömmt“ von Johann Sebastian Bach (BWV 151) ist am 28. Dezember in der Christophorikirche Hohenstein-Ernstthal zu hören. Bach hat die Solokantate Ende 1725 in Leipzig in seinem dritten Jahr als Thomaskantor komponiert. Geschrieben hat er die Kantate für den Gottesdienst am Heiliger-Johannes-Tag....
